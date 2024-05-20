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20 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: эстетская драма о знаменитой принцессе Сисси

Сегодня в рубрике – «Корсаж», история императрицы Елизаветы Баварской, отличавшейся необыкновенной красотой

Австрийская императрица Елизавета по прозвищу Сисси — икона красоты и стиля. К Рождеству 1877 года Елизавете исполняется 40, и она официально вступает в статус стареющей женщины. Всеми силами императрица пытается сохранить свой блистательный образ.

«Корсаж» — хроника одного рокового года из жизни знаменитой принцессы Сисси, известной зрителям, в основном, благодаря кинотрилогии «Сисси». Однако лента Мари Кройцер разительно отличается от романтичного взгляда на судьбу принцессы, сыгранной Роми Шнайдер.

Вики Крипс, получившая награду Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в этой картине, играет императрицу, измученную душными узами высшего света, правила которого не приносят ей ничего, кроме скуки. Принцесса Сисси пытается сохранить в себе молодость и задор, борясь с депрессией бесконечными чудачествами.

Это ироничная драма о кризисе среднего возраста, разворачивающаяся в роскошных интерьерах королевского дворца, утопающая в красоте декораций и нарядов, — том немногом, в чем еще можно поискать утешения от тоски.

7.0
Корсаж
2022/Австрия, Германия, Люксембург, Франция16+драмабиографияисторический
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