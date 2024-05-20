74-летний Ричард Гир страстно поцеловал жену на красной дорожке

Ричард Гир появился на премьере фильма «О, Канада» режиссера Пола Шрейдера, которая состоялась в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. В картине голливудский актер исполнил главную роль.

На красной дорожке Гир появился со своей женой Алехандрой Силвой. Для светского выхода она выбрала черное длинное платье с пышной юбкой, расшитое цветами. Звезда мелодрамы «Красотка» надел черный смокинг.

Супруги не скрывали своих чувств: позируя фотографам, они обнимались и целовались. В этот вечер Гира также поддержал его 24-летний сын Гомер, который родился в браке актера с моделью Кэри Лоуэлл.

В центре сюжета фильма «О, Канада» — жизнь умирающего режиссера-документалиста левых взглядов Леонарда Файфа, который был вынужден бежать в Канаду, чтобы не отправиться на вьетнамскую войну. Герой болен раком и перед смертью решается на откровенные интервью, в котором готов раскрывать свои главные секреты.

Интервью записал его помощник и бывший студент Малкольм Маклауд вместе с женой Файфа. Все эти годы они восхищались режиссером, но после его рассказов осознали смысл его мрачного признания.