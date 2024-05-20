74-летний Ричард Гир страстно поцеловал жену на красной дорожке

Ричард Гир появился на премьере фильма «О, Канада» режиссера Пола Шрейдера, которая состоялась в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. В картине голливудский актер исполнил главную роль.
На красной дорожке Гир появился со своей женой Алехандрой Силвой. Для светского выхода она выбрала черное длинное платье с пышной юбкой, расшитое цветами. Звезда мелодрамы «Красотка» надел черный смокинг.
Супруги не скрывали своих чувств: позируя фотографам, они обнимались и целовались. В этот вечер Гира также поддержал его 24-летний сын Гомер, который родился в браке актера с моделью Кэри Лоуэлл.
В центре сюжета фильма «О, Канада» — жизнь умирающего режиссера-документалиста левых взглядов Леонарда Файфа, который был вынужден бежать в Канаду, чтобы не отправиться на вьетнамскую войну. Герой болен раком и перед смертью решается на откровенные интервью, в котором готов раскрывать свои главные секреты.
Интервью записал его помощник и бывший студент Малкольм Маклауд вместе с женой Файфа. Все эти годы они восхищались режиссером, но после его рассказов осознали смысл его мрачного признания.
Напомним, Ричард Гир женился на журналистке Алехандре Силве, которая младше него на 34 года, в 2018 году. В этом браке у него родились два сына.