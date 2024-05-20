Оскароносные «Унесенные призраками» вернутся в российский прокат

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356993&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кинопрокатная компания Russian World Vision 20 июня 2024 года выпустит в российских кинотеатрах оскароносный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на «Оскар» и получившим его. В 2002 году мультфильм также получил главный приз Берлинского кинофестиваля.

«Унесенные призраками» стали первым фильмом, достигшим суммы сборов в $200 миллионов долларов до проката на территории США и самым кассовым фильмом в истории Японии.

По сюжету, Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, семья попадает в загадочный город, где их приглашают на пир — родители с жадностью набрасываются на еду и превращаются в свиней. Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной колдуньи.