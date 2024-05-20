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20 мая 2024, новость

Оскароносные «Унесенные призраками» вернутся в российский прокат

Мультфильм японского аниматора Хаяо Миядзаки выйдет в кинотеатрах в июне
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Кинопрокатная компания Russian World Vision 20 июня 2024 года выпустит в российских кинотеатрах оскароносный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». 

Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на «Оскар» и получившим его. В 2002 году мультфильм также получил главный приз Берлинского кинофестиваля.

«Унесенные призраками» стали первым фильмом, достигшим суммы сборов в $200 миллионов долларов до проката на территории США и самым кассовым фильмом в истории Японии.

По сюжету, Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, семья попадает в загадочный город, где их приглашают на пир — родители с жадностью набрасываются на еду и превращаются в свиней. Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной колдуньи.

Миядзаки планировал «Унесенных призраками» как историю специально для десятилетних девочек. Пытаясь понять, какие проблемы и размышления актуальны для его новой аудитории, Миядзаки читал девичьи журналы, которые дочери его друзей оставляли на даче, и обнаружил, что все они рассказывают только о влюбленности. Этот взгляд на внутренний мир девочек показался ему очень плоским и поверхностным. Так он укрепился в желании создать историю, которая затронет более глубокие темы из жизни подростков — сепарацию от родителей, выход во внешний мир, поиск собственной идентичности.

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