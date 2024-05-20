Дочь Егора Кончаловского рассказала о планах на актерскую карьеру

Мария Михалкова-Кончаловская

Мария Михалкова-Кончаловская дала интервью изданию Maxim и рассказала о своих увлечениях и актерской профессии. Недавно девушка дебютировала в кино, снявшись во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики.

Михалкова-Кончаловская призналась, что ей понравилось сниматься в кино, а также работать с талантливым режиссером. Однако становиться профессиональной актрисой она не планирует.

«Я не уверена, что смогу вынести такую эмоциональную нагрузку на постоянной основе. Но в качестве дополнительной занятости и возможности проявляться и самосовершенствоваться я рассматриваю актерскую профессию, это очень интересно. Но для этого нужно упорно трудиться», — объяснила наследница актерской династии.

Кроме того, актриса испытывает синдром самозванца и понимает, что в свои годы не добилась бы успехов, если бы не была членом известной семьи. Однако из-за этого девушка сталкивалась с определенными сложностями, и ей приходилось вести себя особым образом, чтобы не подводить родных.

«Я не могу сказать, что когда-либо сильно пользовалась тем, что родилась в известной семье. В подростковом возрасте это, наоборот, сильно играло против меня, я ужасно стеснялась и нередко сталкивалась с предвзятым отношением», — отметила девушка.

По этой причине Михалкова-Кончаловская тщательно готовилась к съемкам в сериале. Она изучала тему домашнего насилия и пересмотрела множество интервью с женщинами, которые стали жертвами тиранов. Однако в какой-то момент дочь Егора Кончаловского так увлеклась, что начала очень переживать.

«Весь съемочный период, а он длился несколько месяцев, я искусственно погружала себя в состояние страха и отчаяния. Для усиления эффекта смотрела интервью с жертвами домашнего насилия. Это было достаточно тяжело и даже в какой-то степени разрушительно, ведь я не профессиональная актриса», — рассказала Михалкова-Кончаловская.

Оказывается, родители были против ее участия в сериале «Обоюдное согласие», но она согласилась, так как ей очень понравился сценарий, и девушка быстро нашла общий язык с режиссером.