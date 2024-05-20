Анна Снаткина трогательно поздравила дочь с кинодебютом

Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью Вероникой | Источник: Алексей Молчановский

Анна Снаткина в микроблоге опубликовала семейные фото с премьеры фильма «Каждый мечтает о собаке». На кадрах актриса запечатлена с мужем, актером Виктором Васильевым, и дочерью Вероникой Васильевой, которая сыграла одну из главных ролей в картине.

Звезда трогательно обратилась к наследнице и поздравила ее с кинодебютом. Она отметила, что вместе с супругом гордится дочерью.

«Ты прошла этот непростой, но очень интересный путь с огромным достоинством, исполнив главную женскую роль — трепетной, доброй, чуткой, нежной девочки, Тошки Кулаковой! Мы очень гордимся тобой! Гордимся, что ты шагнула в мир большого кинематографа с такой потрясающей кинокартиной, жизнь которой дала киностудия “Вертикаль”, основанная великим мастером кино, мною любимым Станиславом Сергеевичем Говорухиным!» — отметила Снаткина.

Она также поздравила создателей фильма с премьерой и поблагодарила за то, что они поверили в ее дочь и дали ей возможность сняться в кино. Поклонники восхитились семейным выходом звезд и признались, что Вероника Васильева унаследовала от родителей талант и внешнюю красоту.

В центре сюжета фильма «Каждый мечтает о собаке» — двенадцатилетний школьник Юрка (Борис Дейков), который тяжело переживает потерю отца. Он необщительный парень и не особо ладит с одноклассниками. Все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван Кулаков (Макар Фомин) и Тошка Кулакова (Вероника Васильева), дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.