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20 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Безруков в образе легендарного адвоката выступает в суде

Актер играет Федора Плевако в масштабном историческом сериале

Появился первый тизер-трейлер детективного сериала «Плевако», в котором главную роль играет Сергей Безруков.

Сюжет вдохновлен биографией и самыми громкими делами легендарного российского адвоката Федора Никифоровича Плевако, которого за ораторский талант прозвали «московским златоустом».

По сюжету, 38-летний Плевако — счастливый муж, отец, владелец собственной адвокатской конторы и всеми уважаемый человек, — берется за дело Прасковьи, застрелившей своего любовника, и невольно задевает интересы влиятельных людей вплоть до императора Александра II.

Режиссером и соавтором сериала «Плевако» выступила Анна Матисон.

Помимо Сергея Безрукова, в проекте заняты Игорь Гордин, Ольга Лерман, Николай Шрайбер, Даниил Воробьев, Мария Смольникова, Лукерья Ильяшенко и многие другие.

Премьера сериала «Плевако» состоится на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре Premier в этом году.

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Лукерья Ильяшенко
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Даниил Воробьев
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Плевако
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Мария Смольникова
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Ольга Лерман
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