Трейлер дня: Безруков в образе легендарного адвоката выступает в суде

Появился первый тизер-трейлер детективного сериала «Плевако», в котором главную роль играет Сергей Безруков.
Сюжет вдохновлен биографией и самыми громкими делами легендарного российского адвоката Федора Никифоровича Плевако, которого за ораторский талант прозвали «московским златоустом».
По сюжету, 38-летний Плевако — счастливый муж, отец, владелец собственной адвокатской конторы и всеми уважаемый человек, — берется за дело Прасковьи, застрелившей своего любовника, и невольно задевает интересы влиятельных людей вплоть до императора Александра II.
Режиссером и соавтором сериала «Плевако» выступила Анна Матисон.
Помимо Сергея Безрукова, в проекте заняты Игорь Гордин, Ольга Лерман, Николай Шрайбер, Даниил Воробьев, Мария Смольникова, Лукерья Ильяшенко и многие другие.
Премьера сериала «Плевако» состоится на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре Premier в этом году.