Трейлер дня: Безруков в образе легендарного адвоката выступает в суде

Появился первый тизер-трейлер детективного сериала «Плевако», в котором главную роль играет Сергей Безруков.

Сюжет вдохновлен биографией и самыми громкими делами легендарного российского адвоката Федора Никифоровича Плевако, которого за ораторский талант прозвали «московским златоустом».

По сюжету, 38-летний Плевако — счастливый муж, отец, владелец собственной адвокатской конторы и всеми уважаемый человек, — берется за дело Прасковьи, застрелившей своего любовника, и невольно задевает интересы влиятельных людей вплоть до императора Александра II.

Режиссером и соавтором сериала «Плевако» выступила Анна Матисон.