Ирина Пегова высказалась о разводе с Дмитрием Орловым

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов | Источник: Legion-Media.ru

Ирина Пегова стала героиней нового выпуска программы «Однажды...». В беседе с ведущим Сергеем Майоровым она вспомнила, как разводилась с актером Дмитрием Орловым. По словам артистки, расставание было для нее сложным, но необходимым.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — призналась звезда.

Она призналась, что пока ее сердце свободно, но не исключено, что когда-нибудь она встретит своего человека и новую любовь.

«Я привыкла жить самостоятельно. Когда человек привыкает жить сам, отвечать за свои поступки, потом очень сложно от этого отказаться — от своей свободы», — заключила актриса.

Напомним, Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым, от которого родила дочь Татьяну. В 2011 году звезды расстались. Орлов признавался, что после развода они не остались друзьями и общаются только по поводу их наследницы.