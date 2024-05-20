Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 мая 2024, новость

Ирина Пегова высказалась о разводе с Дмитрием Орловым

Актриса призналась, что расставание проходило «долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни»
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов | Источник: Legion-Media.ru

Ирина Пегова стала героиней нового выпуска программы «Однажды...». В беседе с ведущим Сергеем Майоровым она вспомнила, как разводилась с актером Дмитрием Орловым. По словам артистки, расставание было для нее сложным, но необходимым.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — призналась звезда.

Она призналась, что пока ее сердце свободно, но не исключено, что когда-нибудь она встретит своего человека и новую любовь.

«Я привыкла жить самостоятельно. Когда человек привыкает жить сам, отвечать за свои поступки, потом очень сложно от этого отказаться — от своей свободы», — заключила актриса.

Напомним, Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым, от которого родила дочь Татьяну. В 2011 году звезды расстались. Орлов признавался, что после развода они не остались друзьями и общаются только по поводу их наследницы.

Ранее Ирина Пегова намекнула на новые отношения, показав букет от любимого

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ирина Пегова
Ирина Пегова
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Джо Джонас и Софи Тернер
Звезда «Игры престолов» впервые рассказала, как пережила развод
Однажды...
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
СМИ узнали, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек хотят развестись
Ольга Кузьмина с мужем и дочерью (фото: соцсети)
Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери
Риз Уизерспун с мамой (фото: соцсети)
Риз Уизерспун показала редкое фото с мамой
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Джиджи Хадид заметили на свидании с Брэдли Купером на концерте
Мария Голубкина
Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Фоменко
Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»
Жена Никиты Волкова высказалась о ревности к партнершам по съемкам
Брэд Питт с Инес де Рамон
Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке с Брэдом Питтом
Дарья Мельникова
Звезда «Папиных дочек» рассекретила роман с российским актером
Брэдли Купер
Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Брэд Питт
Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной
Ирина Пегова с дочерью Татьяной, фото: соцсети
Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала романтичное видео с мужем
Елена Подкаминская
Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем
Екатерина Климова
Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине
Никита Ефремов
Никита Ефремов объяснил, почему боится заводить детей
Сьюки Уотерхаус (фото: соцсети)
Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка
Эндрю Гарфилд и Кейт Томас
Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной
Ирина Пегова встречает загадочную незнакомку: первые кадры нового сериала
Ирина Пегова, Константин Лавроненко
Пегова и Лавроненко стали народными артистами
Аня Тейлор-Джой на свадьбе, фото: соцсети
Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей свадьбы
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Дакота Джонсон
Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Ирина Пегова с дочерью (фото: соцсети)
Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Алек Болдуин с супругой
Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Ханде Эрчел (фото: соцсети)
Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Том Круз
Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России
Бенджамин Уокер и Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»
Джонни Галэки
Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Ирина Пегова
Ирина Пегова показала себя с длинной косой
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Мэттью Макконахи с женой (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Саван»
Саван
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356987
Три богатыря. Ни дня без подвига
Трейлер
Кадр из фильма «Бар “МоскваЧики”»
Бар «МоскваЧики»
Трейлер
Кадр из фильма «Мечта с подвохом»
Мечта с подвохом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Плевако»
Плевако
Тизер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь