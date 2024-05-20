Виктория Толстоганова показала редкие кадры младшего сына

Виктория Толстоганова в личном блоге опубликовала фото со своим младшим сыном Иваном Аграновичем в честь дня его рождения. Недавно наследнику актрисы исполнилось 13 лет. На первом кадре он запечатлен еще в детстве, а на втором — в нынешнем возрасте.

<div id="vk_post_-122141110_30407"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30407", -122141110, 30407, 'eJzo3zP8VoXLk5CYtKOfFjV3T0k'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ване 13! Ну с шапками справились! Будь счастлив, Ваня!» — подписала кадры звезда сериала «Медиатор».

Коллеги и поклонники актрисы присоединились к поздравлениям. Они отметили, что парень одновременно похож и на маму, и на папу.

«Похож на папу, а глаза мамины!», «И папин, и мамин — два в одном!», «С днем рождения! Красавчик. Счастья! Пусть со всем справляется в жизни», — писали пользователи сети.

Напомним, Виктория Толстоганова уже около 15 лет состоит в отношениях с продюсером и режиссером Алексеем Аграновичем. В 2011 году у пары родился сын Алексей.