Пропавшего актера из «Папиных дочек» нашли на стройке

Андрей Светлов (фото: VK)

Пропавшего актера «Папиных дочек» Андрея Светлова нашли на стройке в Подмосковье. Об этом сообщает «Регнум».

О том, что сына нашли, рассказала журналистам его мать — 83-летняя Татьяна Андреевна, потерявшая Светлова. По словам женщины, актер уже вернулся с временной работы домой и в порядке, с ним не произошло «ничего страшного», однако у него украли телефоны.

«Ему пришлось задержаться на объекте в Климовске, потому что нужно было закончить какие-то работы. Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет», — сказала пенсионерка.