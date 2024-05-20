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20 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах

Актер представил свою первую за 11 лет режиссерскую работу
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Актер и режиссер Кевин Костнер расплакался после показа на 77-м Каннском кинофестивале его фильма «Горизонты: Часть 1» — первой режиссерской работы 69-летнего кинематографиста за 11 лет. Об этом пишет People.

Костнеру аплодировали 10 минут. Вытирая слезы, он рассказал, что никогда не забудет этот теплый прием.

«Простите, что вам пришлось так долго аплодировать, чтобы я понял, что пора произносить речь», — пошутил он.

Он назвал успех премьеры важным не только для себя, но и для всей съемочной группы и поверивших в него людей.

Кроме того, Костнер назвал момент особенным, поскольку с ним на фестивале присутствовали пятеро из семерых его детей — 40-летняя Энни, 17-летний Кейден, 13-летняя Грейс, 37-летняя Лили и 15-летний Хейс, который сыграл в «Горизонтах» вместе с отцом.

«Горизонты» — первая из четырех запланированных частей «американской саги» Кевина Костнера.

Отметим, что премьеру картины посетили Джулианна Мур, Мишель Йео, Оливер Стоун, Изабель Юппер и другие звезды кино.

Ранее Селена Гомес расплакалась на премьере своего фильма в Каннах. Актриса растрогалась из-за реакции зрителей на фильм с ее участием «Эмилия Перес».

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