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20 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: безумный Кейдж и Бланшетт-президент

Свежая порция самых громких каннских премьер – в новом выпуске фестивальных видеодневников от Егора Москвитина

Кинофестиваль на Лазурном берегу в самом разгаре, а мы продолжаем следить за его самыми громкими и долгожданными премьерами. Среди них — пляжный хоррор «Серфер» с Николасом Кейджем, черная комедия «Слухи» про руководителей стран «Большой семерки» и «Виды доброты» с Уиллемом Дефо, который играет сразу трех абьюзеров.

Почему новый фильм с Кейджем имеет все шансы стать культовым? Какую картину называют главным фаворитом смотра? И в чем ключевой лейтмотив всего 77-го Каннского кинофестиваля? Об этом и не только — в третьем выпуске «Каннских дневников» от кинокритика Егора Москвитина специально для PROсмотрено.

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