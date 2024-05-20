Каннские дневники: безумный Кейдж и Бланшетт-президент

Кинофестиваль на Лазурном берегу в самом разгаре, а мы продолжаем следить за его самыми громкими и долгожданными премьерами. Среди них — пляжный хоррор « Серфер » с Николасом Кейджем , черная комедия « Слухи » про руководителей стран «Большой семерки» и « Виды доброты » с Уиллемом Дефо , который играет сразу трех абьюзеров.

Почему новый фильм с Кейджем имеет все шансы стать культовым? Какую картину называют главным фаворитом смотра? И в чем ключевой лейтмотив всего 77-го Каннского кинофестиваля? Об этом и не только — в третьем выпуске «Каннских дневников» от кинокритика Егора Москвитина специально для PROсмотрено.