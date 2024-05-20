Сценарист «Слова пацана» высказался о своем материальном положении

Андрей Золотарев | Источник: Legion-Media.ru

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев признался, что его материальное положение не сильно поменялось после успеха картины. Об этом он рассказал в интервью «Бизнес Online».

«Porsche у меня был и до “Слова пацана”. Виллы нет. Один Porsche, но я бомжара, у меня даже квартиры нет. Я москвич, но при этом у меня есть только офис. Квартиру я снимаю, у меня нет жилья своего. Но я не то чтобы супербогатый чувак, я же сценарист, понимаете. Если бы был режиссером, актером или продюсером...» — сказал он.

При этом сценарист уточнил, что он мог бы разбогатеть, если бы поставил перед собой задачу «просто нарубить капусты». Однако, по его словам, для этого ему пришлось бы выйти на свободный рынок и писать «чушь за огромные бабки».

«Так могло бы быть. Ведь правило следующее: обычно чем интереснее проект, тем меньше тебе за него заплатят», — отметил Золотарев.