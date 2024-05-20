Стало известно, когда выйдет продолжение сериала по «Одни из нас»

Кадр из сериала «Одни из нас» (2 сезон)

Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» состоится в первой половине 2025 года. Об этом сообщает издание GamingBolt.

Предполагается, что продолжение выйдет в январе — как и первый сезон. До этого HBO заявляла лишь о премьере в 2025 году, не объявляя релизное окно. Сейчас создатели шоу занимаются съемками второго сезона в Ванкувере.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рэмси (Элли Уильямс). Также в каст вошли Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Спенсер Лорд (Оуэн), Ариэла Барер (Мэл), Тати Габриэль (Нора), Дэнни Рамирес (Мэнии), Кэтрин О’Хара (неизвестный персонаж), а также Кейтлин Дивер (Эбби) и Янг Мазино (Джесси).

Премьера первого сезона сериала «Одни из нас» — экранизации одноименной компьютерной игры — состоялась 15 января 2023 года. Шоу продлили на второй сезон.

Шоураннеры проекта уточнили, что продолжение расскажет о событиях игры The Last of Us: Part 2. В мае сообщалось, что HBO планирует выход продолжения шоу в 2025 году с учетом забастовки сценаристов в США.