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20 мая 2024, новость

Стало известно, когда выйдет продолжение сериала по «Одни из нас»

Съемки второго сезона проекта по популярной видеоигре уже идут
Кадр из сериала «Одни из нас» (2 сезон)
Кадр из сериала «Одни из нас» (2 сезон)

Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» состоится в первой половине 2025 года. Об этом сообщает издание GamingBolt.

Предполагается, что продолжение выйдет в январе — как и первый сезон. До этого HBO заявляла лишь о премьере в 2025 году, не объявляя релизное окно. Сейчас создатели шоу занимаются съемками второго сезона в Ванкувере.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рэмси (Элли Уильямс). Также в каст вошли Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Спенсер Лорд (Оуэн), Ариэла Барер (Мэл), Тати Габриэль (Нора), Дэнни Рамирес (Мэнии), Кэтрин О’Хара (неизвестный персонаж), а также Кейтлин Дивер (Эбби) и Янг Мазино (Джесси).

Премьера первого сезона сериала «Одни из нас» — экранизации одноименной компьютерной игры — состоялась 15 января 2023 года. Шоу продлили на второй сезон.

Шоураннеры проекта уточнили, что продолжение расскажет о событиях игры The Last of Us: Part 2. В мае сообщалось, что HBO планирует выход продолжения шоу в 2025 году с учетом забастовки сценаристов в США.

Ранее сообщалось, что Педро Паскаль завершил съемки в новом сезоне проекта «Одни из нас». 

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