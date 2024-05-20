Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 мая 2024, новость

19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в смелом образе для журнала

Дева Кассель примерила платье-бюстье с полностью обнажающим грудь декольте

Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель снялась в откровенном образе для журнала Marfa. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках съемки 19-летняя наследница знаменитостей примерила несколько нарядов французского бренда Jacquemus. В том числе она надела черное корсетное платье на бретелях с полностью обнажающим грудь декольте. На уровне бюста модель держала в руках статуэтку.

Также девушка предстала на кадрах в кроп-топе и леггинсах, сидя на корточках вполоборота к камере, и позировала у зеркала в оверсайз-пиджаке. Известно, что автором снимков выступила основательница журнала Александра Гордиенко родом из России.

Ранее 19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Наташа Поли
Российская супермодель блистала на Каннском фестивале в «голом» платье
Кэти Холмс и Сури Круз
В сети восхитились внешностью 18-летней дочери Тома Круза
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Кейт Бекинсейл
50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте
Рузиль Минекаев
«Стал чушпан»: звезду «Слова пацана» раскритиковали за новый имидж
Юлия Пересильд
39-летняя Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Юлия Высоцкая
50-летняя Юлия Высоцкая снялась без макияжа и укладки
Шайло Джоли-Питт
17-летняя дочь Джоли и Питта восхитила общественность танцами
Том Круз
Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза
Анна Пересильд (фото: соцсети)
14-летняя дочь Юлии Пересильд снялась для модного бренда
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Джессика Альба, фото: соцсети
43-летняя Джессика Альба выложила фото в бикини
Ольга Кузьмина с мужем и дочерью (фото: соцсети)
Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери
Румер Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса заявила, что родители ходили при ней голышом
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Светлана Ходченкова снялась в Париже в провокационном образе
Рената Литвинова
Рената Литвинова в обтягивающем наряде вымыла окна
Екатерина Климова
Климова объяснила, почему ее старшая дочь не хочет быть актрисой
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли появилась на телевидении с 15-летней дочерью
Деми Мур
61-летняя Деми Мур привлекла внимание публики откровенным нарядом
Алисса Милано
51-летняя звезда «Зачарованных» показала фигуру в купальнике
Ольга Зуева и Данила Козловский
Бывшая возлюбленная Козловского показала архивные беременные фото
Гвинет Пэлтроу с детьми и Опрой Уинфри (фото: соцсети)
Гвинет Пэлтроу сфотографировалась с детьми на званом ужине
Кристиан Бэйл с женой
«Выглядит изможденным»: Кристиан Бэйл удивил изменившейся внешностью
Светлана Иванова (фото: соцсети)
Светлана Иванова показала стильные фото с батоном
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез показала трогательные кадры с детьми
Анна Ковальчук с дочерью Златой
Звезда «Тайн следствия» раскрыла, почему ее дочь не стала актрисой
Дженнифер Лопез
54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»
Зендая
Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа отправилась на прогулку в микрошортах
Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова рассказала о страхах, связанных с работой
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова похвасталась красивыми ногами
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала фото в купальнике на яхте
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Деми Мур
Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке
Бен Аффлек
Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях
Дрю Бэрримор (фото: соцсети)
49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун поздравила 23-летнего сына с первой ролью в кино
Анна Михалкова
Анна Михалкова показала редкие фото сыновей
Киану Ривз
59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Марина Федункив
Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников
Элизабет Херли (фото: соцсети)
58-летняя Элизабет Херли в крошечном бикини позавтракала в бассейне на Мальдивах
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мечта с подвохом»
Мечта с подвохом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Плевако»
Плевако
Тизер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь