19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в смелом образе для журнала

Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель снялась в откровенном образе для журнала Marfa. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
В рамках съемки 19-летняя наследница знаменитостей примерила несколько нарядов французского бренда Jacquemus. В том числе она надела черное корсетное платье на бретелях с полностью обнажающим грудь декольте. На уровне бюста модель держала в руках статуэтку.
Также девушка предстала на кадрах в кроп-топе и леггинсах, сидя на корточках вполоборота к камере, и позировала у зеркала в оверсайз-пиджаке. Известно, что автором снимков выступила основательница журнала Александра Гордиенко родом из России.
Ранее 19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье.