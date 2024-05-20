19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в смелом образе для журнала

Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель снялась в откровенном образе для журнала Marfa. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_46808"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46808", -48064554, 46808, 'ay1yuMgZN1eoibvM3dwK1OsSWrQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках съемки 19-летняя наследница знаменитостей примерила несколько нарядов французского бренда Jacquemus. В том числе она надела черное корсетное платье на бретелях с полностью обнажающим грудь декольте. На уровне бюста модель держала в руках статуэтку.

Также девушка предстала на кадрах в кроп-топе и леггинсах, сидя на корточках вполоборота к камере, и позировала у зеркала в оверсайз-пиджаке. Известно, что автором снимков выступила основательница журнала Александра Гордиенко родом из России.