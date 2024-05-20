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20 мая 2024, новость

49-летняя Лонгория появилась в Каннах в платье с разрезом до бедра

Звезда «Отчаянных домохозяек» восхитила публику смелым нарядом и случайно показала нижнее белье, когда спускалась по лестнице

Голливудская актриса Ева Лонгория случайно показала трусы на Каннском кинофестивале. Фотографии звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» опубликованы на сайте The Sun.

5
фотографий

49-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке в голубом макси-платье на бретелях и с длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Наряд с разрезом до бедра был украшен стразами. Знаменитость также надела серьги и серебристые туфли на каблуках. Когда актриса спускалась по лестнице, она случайно показала свое нижнее белье.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Недавно стало известно, что Ева Лонгория вместе с мужем и ребенком переезжает из Лос-Анджелеса в Испанию. По информации журналистов, сейчас актриса и предприниматель перевозят вещи, а также занимаются продажей своего дома в Беверли-Хиллз. Супругам пришлось снизить цену на недвижимость с $22,8 до $18,9 миллиона.

Ранее 49-летняя Ева Лонгория опубликовала фото в бикини

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