Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 мая 2024, новость

Российская супермодель блистала на Каннском фестивале в «голом» платье

Супермодель Наташа Поли пришла на красную дорожку в прозрачном платье

Российская супермодель Наташа Поли вышла в свет в откровенном наряде. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

38-летняя Наташа Поли стала гостьей премьеры фильма «Эмилия Перес», которая состоялась 18 мая на Каннском фестивале. Супермодель выбрала для красной ковровой дорожки черное «голое» платье Mugler, которое дополнила туфлями с острым мысом, серьгами и браслетом. Визажисты сделали знаменитости вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий хвост.

Фильм «Эмилия Перес» рассказывает об адвокате по имени Рита, работающей в крупной фирме, которая обеляет преступников. Однажды девушка получает предложение от главы картеля, который хочет уйти из криминала. Режиссером картины выступил Жак Одиар. Главную роль в фильме сыграла Селена Гомес. На премьере в Каннах певица расплакалась из-за реакции публики.

С 16 апреля 2011 года Наташа Поли замужем за бизнесменом Питером Баккером. У супругов двое детей — дочь Александра Кристина Баккер и сын Эдриан Грей Баккер. Французская версия журнала Vogue включила Наташу Поли в число 30 лучших моделей 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Илья Любимов и Полина Гагарина
Полина Гагарина представила сериал со своим участием
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Кейт Бекинсейл
50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте
Рузиль Минекаев
«Стал чушпан»: звезду «Слова пацана» раскритиковали за новый имидж
Светлана Иванова с дочерью
Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей
Юлия Пересильд
39-летняя Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Юлия Высоцкая
50-летняя Юлия Высоцкая снялась без макияжа и укладки
Том Круз
Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Марина Александрова
Александрова, Шведов и другие звезды на премьере сериала с Бондарчуком
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Джессика Альба, фото: соцсети
43-летняя Джессика Альба выложила фото в бикини
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Светлана Ходченкова снялась в Париже в провокационном образе
Рената Литвинова
Рената Литвинова в обтягивающем наряде вымыла окна
Деми Мур
61-летняя Деми Мур привлекла внимание публики откровенным нарядом
Алисса Милано
51-летняя звезда «Зачарованных» показала фигуру в купальнике
Ольга Зуева и Данила Козловский
Бывшая возлюбленная Козловского показала архивные беременные фото
Кристиан Бэйл с женой
«Выглядит изможденным»: Кристиан Бэйл удивил изменившейся внешностью
Светлана Иванова (фото: соцсети)
Светлана Иванова показала стильные фото с батоном
Дженнифер Лопез
54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»
Зендая
Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова похвасталась красивыми ногами
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала фото в купальнике на яхте
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Деми Мур
Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке
Бен Аффлек
Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях
Дрю Бэрримор (фото: соцсети)
49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Киану Ривз
59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Марина Федункив
Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников
Элизабет Херли (фото: соцсети)
58-летняя Элизабет Херли в крошечном бикини позавтракала в бассейне на Мальдивах
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Сальма Хайек
Сальма Хайек в страстном образе появилась на обложке журнала
Сара Джессика Паркер
Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников
Кристин Дэвис
59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без филлеров
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлию Пересильд с новым цветом волос сравнили с Моникой Беллуччи
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь