Российская супермодель блистала на Каннском фестивале в «голом» платье

Российская супермодель Наташа Поли вышла в свет в откровенном наряде. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

38-летняя Наташа Поли стала гостьей премьеры фильма «Эмилия Перес», которая состоялась 18 мая на Каннском фестивале. Супермодель выбрала для красной ковровой дорожки черное «голое» платье Mugler, которое дополнила туфлями с острым мысом, серьгами и браслетом. Визажисты сделали знаменитости вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий хвост.

Фильм «Эмилия Перес» рассказывает об адвокате по имени Рита, работающей в крупной фирме, которая обеляет преступников. Однажды девушка получает предложение от главы картеля, который хочет уйти из криминала. Режиссером картины выступил Жак Одиар. Главную роль в фильме сыграла Селена Гомес. На премьере в Каннах певица расплакалась из-за реакции публики.

С 16 апреля 2011 года Наташа Поли замужем за бизнесменом Питером Баккером. У супругов двое детей — дочь Александра Кристина Баккер и сын Эдриан Грей Баккер. Французская версия журнала Vogue включила Наташу Поли в число 30 лучших моделей 2000-х годов.