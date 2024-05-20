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20 мая 2024, новость

87-летняя Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии

Актриса была госпитализирована с положительным тестом на коронавирус
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, тест на коронавирус у 87-летней звезды «Служебного романа» дал положительный результат. Знаменитость госпитализировали в инфекционное отделение одной из клиник Москвы. На КТ медики не нашли серьезных изменений, однако показатели насыщения крови кислородом выявили признаки дыхательной недостаточности.

19 мая Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, Немоляевой вызвали скорую из-за резкого ухудшения здоровья.

Позднее Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием артистки. Его показ перенесли на 1 июля.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.

Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин. Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

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