Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России

Фильм «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 122,1 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эти данные были опубликованы на портале kinobusiness.com за период с 16 по 19 мая.

На втором месте оказался фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, который заработал 56 миллионов рублей за выходные. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров и другие. Федор Бондарчук выступил продюсером фильма и озвучил робота Вертера.

Третье место в рейтинге кинопроката занял фильм «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка, собравший 17,5 миллиона рублей. Фильм рассказывает о лисицах-огневках Ветер, Лава и их детенышах, ставших героями Кроноцкого заповедника.

Картина «Планета обезьян: новое царство» от режиссера Уэса Болла заняла третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 35,3 миллиона рублей. Просмотр этого фильма в кинотеатрах России и Белоруссии недоступен.