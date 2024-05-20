Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 мая 2024, новость

Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России

Боевик «Министерство неджентльменских дел» стал лидером проката в России и СНГ

Фильм «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 122,1 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эти данные были опубликованы на портале kinobusiness.com за период с 16 по 19 мая.

Новый фильм Ричи был создан при участии продюсерского центра медиасервисов Яндекса «Плюс студия». Сценарий основан на книге Дэмиена Льюиса под названием «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». В фильме снялись Генри КавиллТиль ШвайгерХиро Файнс-ТиффинЭйса ГонсалесАлан РичсонАлекс ПеттиферБабс Олусанмокун и Генри Голдинг.

Чем удивляет «Министерство неджентльменских дел»

На втором месте оказался фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, который заработал 56 миллионов рублей за выходные. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине сыграли Константин ХабенскийВиктория ИсаковаАлександр Петров и другие. Федор Бондарчук выступил продюсером фильма и озвучил робота Вертера.

Третье место в рейтинге кинопроката занял фильм «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка, собравший 17,5 миллиона рублей. Фильм рассказывает о лисицах-огневках Ветер, Лава и их детенышах, ставших героями Кроноцкого заповедника.

Картина «Планета обезьян: новое царство» от режиссера Уэса Болла заняла третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 35,3 миллиона рублей. Просмотр этого фильма в кинотеатрах России и Белоруссии недоступен.

Накануне стало известно, что фильм Гая Ричи стал лучшей новинкой проката в России

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Огненный лис
Планета обезьян: Новое царство
Кинотеатр
Эксперт назвал пиратские показы «единственным способом выжить» для кинотеатров
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Сто лет тому вперед
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Фильм Гая Ричи стал лучшей новинкой проката в России
Александр Петров
Александр Петров
Виктория Исакова
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката
Министерство неджентльменских дел
Уве Болл
Uwe Boll
Кинотеатр
Пиратские фильмы вернулись в кинотеатры России
Гай Ричи
Guy Ritchie
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Российские кинотеатры назвали фильм, от проката которого ждут 2 млрд рублей
Сто лет тому вперед
Сборы фильма «Сто лет тому вперед» не оправдали ожиданий кинотеатров
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Тигран Кеосаян
Компания Кеосаяна проиграла в суде почти 300 тыс. рублей
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук вспомнила, на что потратила первые деньги
Алексей Чадов
На Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
«Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Кинотеатр
Российский кинопрокат остался недоволен акцией «Месяц без пираток»
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Боярская и Матвеев попали под суд за долги
Агата Муцениеце
Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде
Властелин колец: Братство кольца
В кинотеатрах США покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»
Александр Петров в фильме «Т-34»
Минкульт определил, каких фильмов не хватает россиянам
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы
Кадр из фильма «Воздух»
Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд
Дмитрий Нагиев
Раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев
Нагиев проведет актерские мастер-классы в Дубае за 396 тыс. рублей
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатр
Эксперты заявили о негативных последствиях запрета на теневой прокат
Летучий корабль
«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Сто лет тому вперед
Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Министерство неджентльменских дел
Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Летучий корабль
Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь