Звезда «Бонни и Клайда» рассказала о ментальном заболевании

Актриса Фэй Данауэй впервые рассказала о своем ментальном заболевании в новом документальном фильме «Фэй». Ее цитирует издание People.

Премьера фильма состоится в рамках 77-го Каннского кинофестиваля в 2024 году.

«Я работала с врачами, которые проанализировали мое поведение, выписали рецепты на таблетки, которые должны были мне помочь. И это помогло, я стала тише», — призналась звезда фильма «Бонни и Клайда».

По словам Данауэй, ей приходилось трудно в общении с людьми из-за диагноза.

«Я не говорю, что диагноз меня оправдывает. Я все еще несу ответственность за свои действия. Но я по крайней мере поняла, почему это происходило», — делится актриса.