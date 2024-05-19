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19 мая 2024, новость

Звезда «Бонни и Клайда» рассказала о ментальном заболевании

Премьера документального фильма о биполярном расстройстве состоится на 77-м Каннском кинофестивале
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Фэй Данауэй впервые рассказала о своем ментальном заболевании в новом документальном фильме «Фэй». Ее цитирует издание People.

Премьера фильма состоится в рамках 77-го Каннского кинофестиваля в 2024 году.

«Я работала с врачами, которые проанализировали мое поведение, выписали рецепты на таблетки, которые должны были мне помочь. И это помогло, я стала тише», — призналась звезда фильма «Бонни и Клайда».

По словам Данауэй, ей приходилось трудно в общении с людьми из-за диагноза.

«Я не говорю, что диагноз меня оправдывает. Я все еще несу ответственность за свои действия. Но я по крайней мере поняла, почему это происходило», — делится актриса.

Ранее Селена Гомес расплакалась на премьере своего фильма в Каннах.

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