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19 мая 2024, новость

Селена Гомес расплакалась на премьере своего фильма в Каннах

Певица растрогалась из-за реакции зрителей на фильм с ее участием «Эмилия Перес»
Селена Гомес
Селена Гомес | Источник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Селена Гомес расчувствовалась на премьере фильма «Эмилия Перес», которая состоялась 18 мая на 77-м Каннском фестивале. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Селена Гомес расплакалась из-за 9-минутной овации, которую получил фильм с ее участием. На светском мероприятии актриса появилась в облегающем бархатном черно-белом платье Saint Laurent, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость также надела бриллиантовые украшения: длинные серьги, колье и несколько колец.

Фильм «Эмилия Перес» рассказывает об адвокате по имени Рита, работающей в крупной фирме, которая обеляет преступников. Однажды девушка получает предложение от главы картеля, который хочет уйти из криминала. Режиссером картины выступил Жак Одиар.

В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can’t Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим парнем. Влюбленные появились вместе на премии «Эмми».

Ранее 61-летняя Деми Мур в сияющем платье-бюстье появилась в Каннах.

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