Кристина Асмус кардинально сменила имидж

36-летняя Кристина Асмус была запечатлена в джинсах и сером лонгсливе, поверх которого надела черную толстовку. В начале ролика актриса позировала со светлыми локонами, а в конце она сняла толстовку и показала новую короткую стрижку. Интернет-пользователи оценили преображение знаменитости.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Екатериной Ковальчук. Мать телеведущего неоднократно подчеркивала, что была рада их отношениям. Женщины не только быстро наладили общение, но и вместе путешествовали. В начале февраля появились слухи, что Харламов и Ковальчук разошлись. Однако недавно шоумен опроверг сплетни.