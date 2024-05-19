Никита Кологривый объяснил, почему стал актером: «Я не про искусство»

Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый признался, что выбрал актерскую профессию в первую очередь из-за славы и денег. Об этом звезда «Слова пацана» рассказал на программе «Однажды» на НТВ.

«Меня даже спрашивали, когда я поступал: “А зачем ты приехал из Новосибирска сюда?”. Я говорил: “Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях”», — поделился артист.

Кологривый также называл себя тем артистом, который «не про искусство». Он не стал скрывать, что считает себя лучше большинства коллег. По словам Кологривого, приходя на кастинги, он видит «вялых типов» и не сомневается, что выберут именно его. Актер добавил, что на пробах ему помогает боксерский опыт.

«Тут пригождается опыт выхода на ринг, когда тебе страшно, неохота, но ты понимаешь, что чуть-чуть надо потерпеть, разозлиться и потерпеть — и ты его сделаешь», — рассказал знаменитость.

В январе Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Александру Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом».

21 марта актер попал в еще один скандал — он был помещен в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.