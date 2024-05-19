Марюс Вайсберг рассказал, почему снял Собчак в фильме «Гитлер капут!»

Марюс Вайсберг

Режиссер Марюс Вайсберг в разговоре с PROZvezd заявил, что Ксения Собчак хорошо попала в свой образ в комедии «Гитлер капут!».

«Если честно, не очень понимаю: какая Собчак — актриса, но то, что она — яркая личность, — это факт. Для фильма “Гитлер капут!” мне нужна была именно яркая личность. Она идеально попала в образ. В фильме “Конец славы” снялся мой друг Филипп Киркоров. Точнее, просто записал видео на мобильный телефон и прислал мне», — отметил Вайсберг.

По словам режиссера, для многих актеров его фильм «Конец славы» стал чистилищем. Он считает, что благодаря картине многим артистам удалось сбросить с себя груз «великого актера».