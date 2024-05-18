«Фоллаут» перезагрузит Голливуд? Чем всех покорила экранизация видеоигры

Какое место сериал «Фоллаут» занимает во вселенной игр Fallout? Почему шоураннер игр запретил создателям сериала некоторые сюжетные повороты? Как Fallout чуть не погубил трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене? И чем он в лучшую сторону отличается от прочих экранизаций видеоигр?

В общем, как вы, наверное, уже поняли, по мнению кинокритика Егора Москвитина, Fallout много не бывает! Об этом и многом другом в его эксклюзивном видео для проекта «PROсмотрено».