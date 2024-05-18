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18 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзоры

«Фоллаут» перезагрузит Голливуд? Чем всех покорила экранизация видеоигры

Кинокритик и по совместительству главный фанат игры Fallout Егор Москвитин — о том, какой получилась ее экранизация и почему она наделала столько шума

Какое место сериал «Фоллаут» занимает во вселенной игр Fallout? Почему шоураннер игр запретил создателям сериала некоторые сюжетные повороты? Как Fallout чуть не погубил трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене? И чем он в лучшую сторону отличается от прочих экранизаций видеоигр?

В общем, как вы, наверное, уже поняли, по мнению кинокритика Егора Москвитина, Fallout много не бывает! Об этом и многом другом в его эксклюзивном видео для проекта «PROсмотрено».

Все равно мало «Фоллаута»? Тогда читайте еще и наш обзор об этом нашумевшем проекте. А если вы ну совсем не фанат видеоигр и сериалов по ним, смотрите Каннские дневники Егора — о самых заметных и громких фильмах престижного киносмотра.

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