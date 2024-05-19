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19 мая 2024, новость

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез вместе вышли в свет после слухов о разводе

Супруги впервые за два месяца встретились публично

В сети всерьез обсуждают возможный разлад в браке Дженнифер Лопез и Бена Аффлека. Недавно пару заметили вместе.

Супруги попали в объективы папарацци, когда оба прибыли на школьное представление с участием сына актера. Однако источник утверждает, что звезды приехали по отдельности и встретились только при покупке цветов. Соответствующие снимки опубликовало издание TMZ.

По словам инсайдера, Бен и Джей Ло шли рядом друг с другом, однако никак не демонстрировали свои чувства на публике. После мероприятия Аффлек и Лопез разъехались каждый по своим домам.

Ранее СМИ сообщили, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек хотят развестись. По данным инсайдеров, голливудский актер съехал от певицы.

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