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19 мая 2024, новостьКрасная дорожка

Деми Мур в сверкающем платье посетила Каннский фестиваль

Актриса впервые за 27 лет появилась на этом престижном международном мероприятии

Деми Мур впервые за 27 лет посетила красную ковровую дорожку 77-го Каннского кинофестиваля. Звезда вышла в свет в элегантном наряде и приковала к себе все внимание.

Деми предстала в красном расшитом бисером платье Armani Prive, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ актриса дополнила серьгами Chopard с бриллиантами и рубинами.

Мур занимается продвижением своего нового фильма «Вещество», премьера которого состоится в воскресенье. В последний раз Деми присутствовала на Каннском кинофестивале в 1997 году с бывшим мужем Брюсом Уиллисом на премьере фильма «Пятый элемент».

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