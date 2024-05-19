Деми Мур в сверкающем платье посетила Каннский фестиваль

Деми Мур впервые за 27 лет посетила красную ковровую дорожку 77-го Каннского кинофестиваля. Звезда вышла в свет в элегантном наряде и приковала к себе все внимание.

Деми предстала в красном расшитом бисером платье Armani Prive, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ актриса дополнила серьгами Chopard с бриллиантами и рубинами.

Мур занимается продвижением своего нового фильма «Вещество», премьера которого состоится в воскресенье. В последний раз Деми присутствовала на Каннском кинофестивале в 1997 году с бывшим мужем Брюсом Уиллисом на премьере фильма «Пятый элемент».