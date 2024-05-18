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18 мая 2024, новость

Мэрил Стрип рассказала, почему прощалась с карьерой в 39 лет

Актриса не верила в свою карьеру после 40 лет

Актриса Мэрил Стрип призналась, что прощалась со своей карьерой в 39 лет. Ее цитирует People.

74-летняя звезда во время Каннского фестиваля рассказала, что, посещая киносмотр в 1989 году впервые, она уже была матерью троих детей.

«Мне должно было исполниться 40, и я думала, что это конец. И это было нормально для актрис того времени. Я благодарна, что вы не устали от моего лица», — сказала она, принимая почетную награду фестиваля.

Кроме того, Стрип вспомнила о негативном опыте, пережитом во время ее первого Каннского кинофестиваля. Тогда ей порекомендовали нанять девять охранников, она не согласилась и пожалела об этом, поскольку барьеров между зоной, где ходят актеры, и аудиторией тогда не было.

«Это было безумие, я все еще вспоминаю это с ужасом. Вернувшись в отель, я не поверила в то, какая дичь творилась. Это было 35 лет назад, все сильно изменилось. А тогда я очень боялась», — призналась Стрип.

В 1989 году актриса получила награду Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Крик в темноте». К тому времени у нее уже было восемь номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар» и две статуэтки — за роли в фильмах «Крамер против Крамера» и «Выбор Софи».

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