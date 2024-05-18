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18 мая 2024, новость

Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о борьбе с лишним весом ради кино

Актер Роман Попов заявил, что готов похудеть ради фильма за 1,5 месяца
Роман Попов
Роман Попов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал на шоу «Секрет на миллион» о борьбе с лишним весом.

«После 20 лет я начал расти в ширь. Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы с щитовидкой. Спустя годы я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца, и идем в кадр», — пояснил Попов.

При этом артист признался, что некоторые режиссеры и вовсе просят его набрать больше веса. По словам Попова, с этой задачей иногда справиться сложнее, чем с похудением. Он отметил, что один из кинематографистов просил его набрать 50 килограммов ради роли, но Попов отказался.

«Чтобы мои травмированные в свое время колени потом сказали: "А-ааа"? Нет. Давайте двадцатку. Это я умею — двадцать плюс, двадцать минус», — улыбнулся актер.

Артист уточнил, что хорошо себя чувствует в весе 120 килограммов. Когда ему надо сбросить лишнее, Попов не изнуряет себя диетами, однако ограничивает потребление еды в умеренных количествах.

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