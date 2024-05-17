Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»

На 77-м Каннском кинофестивале показали новые работы ветеранов Голливуда — долгожданный боевик 79-летнего Джорджа Миллера о Фуриосе из «Безумного Макса» и грандиозный «Мегалополис», детище всей жизни 85-летнего Френсиса Форда Копполы, над которым мэтр работал более сорока лет.
Кинокритик Егор Москвитин посмотрел обе картины и остался в некотором недоумении. Почему — узнаете из второго выпуска «Каннских видеодневников» специально для PROсмотрено. Не пропустите!
А также полюбуйтесь нарядными Аней Тейлор-Джой, Крисом Хемсвортом и другими кинозвездами на красной дорожке премьеры «Фуриосы».