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17 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»

Продолжаем рассказывать о главных премьерах Каннского кинофестиваля 2024 вместе с Егором Москвитиным

На 77-м Каннском кинофестивале показали новые работы ветеранов Голливуда — долгожданный боевик 79-летнего Джорджа Миллера о Фуриосе из «Безумного Макса» и грандиозный «Мегалополис», детище всей жизни 85-летнего Френсиса Форда Копполы, над которым мэтр работал более сорока лет.

Кинокритик Егор Москвитин посмотрел обе картины и остался в некотором недоумении. Почему — узнаете из второго выпуска «Каннских видеодневников» специально для PROсмотрено. Не пропустите!

А также полюбуйтесь нарядными Аней Тейлор-Джой, Крисом Хемсвортом и другими кинозвездами на красной дорожке премьеры «Фуриосы».

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