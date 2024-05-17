Кузя из «Универа» вспомнил неловкий момент на съемках сцены поцелуя

Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»

Актер Виталий Гогунский, который сыграл Кузю в сериале «Универ. 13 лет спустя», рассказал на «Юмор FM» о неловком поцелуе с Анной Хилькевич на съемках шоу.

«На съемочной площадке все затихли, и мы в полной тишине начали приближаться друг к другу. Но тут один из “бумщиков” задевает микрофоном голову другого, второй спотыкается. Мы все это слышим, и как давай смеяться. Режиссер кричит: “Да прекратите, прекратите, я вижу, что вы ржете!”» — вспомнил Гогунский.

По словам актера, они пытались продолжить съемки сцены с Хилькевич, однако им не удавалось сконцентрироваться, так как обоих трясло от смеха. Гогунский также сравнил своего персонажа с графом Монте-Кристо. Артист признался, что в детстве очень вдохновился романом о графе-авантюристе, поэтому с радостью согласился вернуться к роли Кузи в обновленном образе.