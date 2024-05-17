Остин
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 мая 2024, новость

Кузя из «Универа» вспомнил неловкий момент на съемках сцены поцелуя

Виталий Гогунский признался, что не мог сдержать смех во время поцелуя с Анной Хилькевич
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»

Актер Виталий Гогунский, который сыграл Кузю в сериале «Универ. 13 лет спустя», рассказал на «Юмор FM» о неловком поцелуе с Анной Хилькевич на съемках шоу.

«На съемочной площадке все затихли, и мы в полной тишине начали приближаться друг к другу. Но тут один из “бумщиков” задевает микрофоном голову другого, второй спотыкается. Мы все это слышим, и как давай смеяться. Режиссер кричит: “Да прекратите, прекратите, я вижу, что вы ржете!”» — вспомнил Гогунский.

По словам актера, они пытались продолжить съемки сцены с Хилькевич, однако им не удавалось сконцентрироваться, так как обоих трясло от смеха. Гогунский также сравнил своего персонажа с графом Монте-Кристо. Артист признался, что в детстве очень вдохновился романом о графе-авантюристе, поэтому с радостью согласился вернуться к роли Кузи в обновленном образе.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям, помимоГогунского, вернулись Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Виталий Гогунский
Универ. 13 лет спустя
Универ. 13 лет спустя
Виталий Гогунский
Гогунский высказался о своей жизни во время съемок «Универа»
Станислав Ярушин
Станислав Ярушин
Александр Мартынов (Стекольников)
Александр Мартынов (Стекольников)
Наталья Рудова
Наталья Рудова ответила, предлагали ли ей вернуться в «Универ»
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Анна Хилькевич
Александр Стекольников
Звезда «Универа» рассказал, зачем поменял фамилию
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Звезда «Универа» рассказал об ограничениях на съемках сериала
Анна Хилькевич, Стас Ярушин и Антон Кутузов
Ярушин раскрыл подробности о съемках в продолжении «Универа» с Хилькевич
Анна Хилькевич
Звезда «Универа» рассекретила третью беременность
Андрей Свиридов
Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали
Александр Мартынов в образе Валентина Будейко
Звезда «Универа» признался, что задумывался о работе в такси
Стас Ярушин
Звезда «Универа» рассказал, чем займется после окончания актерской карьеры
Сергей Светлаков
Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ
Анна Хилькевич
Звезда «Универа» рассказала об отношениях с Серябкиной
Настасья Самбурская
Ярушин отреагировал на отсутствие Самбурской в новом «Универе»
Мария Кожевникова
Звезда «Универа» Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой
Александр Мартынов в образе Валентина Будейко
Актер «Универа» пожаловался, что его не берут на работу
Виталий Гогунский
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Настасья Самбурская
Самбурская объяснила свое отсутствие в продолжении «Универа»
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
13 лет спустя: Хилькевич и Гогунский вернутся к своим ролям в «Универе»
Анна Хилькевич
Хилькевич призналась, что боится сниматься в постельных сценах
Кадр из шоу «Новые звезды в Африке»
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Кадр из телешоу «Влюбись, если сможешь»
Хилькевич и Кравец стали ведущими реалити-шоу про любовь
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский намекнул на возвращение к роли Кузи
Анна Хилькевич с дочерью
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Мария Кожевникова
Звезда «Универа» рассказала о борьбе с трехлетней депрессией
Настасья Самбурская
Самбурская и Хилькевич снялись в «Универе. 10 лет спустя»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь