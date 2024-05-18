Дарья Мороз играет агента ЦРУ в новом сериале: первые кадры

Действие сериала «Разящий луч» разворачивается в разгар холодной войны. По сюжету, ЦРУ проявляет интерес к лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Харитонов), где разрабатываются лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Гребенщиков) вербует бывшего сотрудника лаборатории, а ныне валютного спекулянта Кима Никанорова (Колесников). Киму предстоит наладить контакт с резидентом ЦРУ и «сливать» ему дезинформацию.