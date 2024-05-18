Дарья Мороз играет агента ЦРУ в новом сериале: первые кадры

В Москве стартовали съемки шпионского детектива «Разящий луч». Главные роли в проекте о противостоянии российской и американской разведок исполняют Иван Колесников, Дарья Мороз, Кирилл Гребенщиков, Павел Трубинер и Евгений Харитонов.
Действие сериала «Разящий луч» разворачивается в разгар холодной войны. По сюжету, ЦРУ проявляет интерес к лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Харитонов), где разрабатываются лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Гребенщиков) вербует бывшего сотрудника лаборатории, а ныне валютного спекулянта Кима Никанорова (Колесников). Киму предстоит наладить контакт с резидентом ЦРУ и «сливать» ему дезинформацию.
Четко выстроенный план КГБ рушится, когда Никаноров сталкивается с опасной противницей — женщиной-агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Мороз).
Также в проекте снимаются Марина Петренко, Анна Воркуева, Владимир Виноградов и Сергей Комаров. Режиссером выступает Алексей Мурадов («Зло», «Чернобыль»), над сценарием работали авторы сериалов «ГДР», «Операция Мухаббат» и «Криминальный доктор».
Премьера сериала «Разящий луч» состоится на телеканале Рен-ТВ.