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17 мая 2024, новость

В сети восхитились внешностью 18-летней дочери Тома Круза

Сури Круз прогулялась по улицам Нью-Йорка вместе с матерью Кэти Холмс
Кэти Холмс и Сури Круз
Кэти Холмс и Сури Круз | Источник: Legion-Media.ru

В сети восхитились внешностью дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

18-летняя наследница звезд прогулялась по улицам Нью-Йорка вместе с матерью и попала в объективы камер папарацци. На полученных кадрах она предстала в белом топе с принтом в виде плавающего лебедя, широких синих джинсах с заниженной талией, куртке из денима в тон и коричневых замшевых сабо. Также девушка уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Читатели издания оценили кадры под публикацией, отметив, что довольны тем, что дочь артистов не носит откровенную одежду и не делает яркий макияж.

«Сури великолепна и выглядит как типичный подросток», «Шикарная! Очень красивое сочетание внешности Тома и Кэти», «Она выросла прекрасной», «Красивая девочка, и Кэти ее очень хорошо воспитала», — заявили юзеры.

В апреле дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на новых фото оценили словами «намного красивее матери».

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