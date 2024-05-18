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18 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Полина Гагарина представила сериал со своим участием

Звезды стали первыми зрителями драмы «Красные линии», главную роль в которой исполнила популярная певица и наставница «Голоса»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Красные линии». Первым зрителям проект представили генеральный продюсер и автор идеи Алексей Троцюк, режиссер Гамлет Дульян и исполнители главных ролей Полина Гагарина, Илья Любимов, Ростислав Бершауэр и Александра Флоринская.

В числе звездных гостей, вышедших на красную дорожку мероприятия, оказались Ирена Понарошку, Михаил Тройник, Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Ксения Теплова, Маруся Климова, Алексей Маклаков и другие. А саму Гагарину поддержал победитель шоу «Голос» Богдан Шувалов, певица была его наставницей на проекте.

Прежде чем пригласить зрителей в зал, Полина Гагарина и Илья Любимов торжественно разрезали красные ленты, преграждавшие путь. На каждом кресле в зале тоже оказалось по красной линии, символизирующей преграды на пути к заветной цели. Гостям предстояло сделать выбор: разорвать ленту или аккуратно отложить в сторону вместе с решением о переменах.

«Красные линии» — это спин-офф сериала «Бывшие», выходившего в 2018-2021 годах. В оригинальном проекте главные роли исполняли Любовь Аксенова и Денис Шведов. История их персонажей завершилась в полнометражном фильме «Бывшие. Happy End».

Действие сериала «Красные линии» разворачивается за три года до событий «Бывших» и рассказывает о писательнице Лене Огурцовой, которая пытается вырваться из абьюзивных отношений с мужем, уезжает в Москву, но становится жертвой некогда успешного литератора Михаила Наумова. Он предлагает Лене вместе доработать ее книгу, которую она пишет уже много лет, но перспективное сотрудничество с кумиром оборачивается разрушительной зависимостью.

Для широкого зрителя сериал «Красные линии» доступен в онлайн-кинотеатре Start с 16 мая.

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