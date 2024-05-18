Полина Гагарина представила сериал со своим участием

Прежде чем пригласить зрителей в зал, Полина Гагарина и Илья Любимов торжественно разрезали красные ленты, преграждавшие путь. На каждом кресле в зале тоже оказалось по красной линии, символизирующей преграды на пути к заветной цели. Гостям предстояло сделать выбор: разорвать ленту или аккуратно отложить в сторону вместе с решением о переменах.

«Красные линии» — это спин-офф сериала «Бывшие», выходившего в 2018-2021 годах. В оригинальном проекте главные роли исполняли Любовь Аксенова и Денис Шведов. История их персонажей завершилась в полнометражном фильме «Бывшие. Happy End».

Действие сериала «Красные линии» разворачивается за три года до событий «Бывших» и рассказывает о писательнице Лене Огурцовой, которая пытается вырваться из абьюзивных отношений с мужем, уезжает в Москву, но становится жертвой некогда успешного литератора Михаила Наумова. Он предлагает Лене вместе доработать ее книгу, которую она пишет уже много лет, но перспективное сотрудничество с кумиром оборачивается разрушительной зависимостью.