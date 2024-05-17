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17 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Гагарину на премьере сериала поддержал победитель «Голоса»

Богдан Шувалов вышел на красную дорожку, чтобы поддержать свою наставницу

Полина Гагарина посетила премьеру сериала «Красные линии», где она исполнила главную роль. На красной дорожке она появилась в сопровождении Богдана Шувалова: победитель шоу «Голос» поддержал свою наставницу на светском мероприятии. Шувалов приобнял Гагарину за талию и вместе они позировали фотографам на красной дороже.

Для выхода в свет Гагарина выбрала короткое черное платье-пиджак с открытой спиной и лодочки на каблуках. Шувалов появился на дорожке в черном брючном костюме с вышитыми на пиджаке красными линиями. 

Напомним, Богдан Шувалов принимал участие в 12 сезоне шоу «Голос». Его наставницей стала Полина Гагарина, которая сразу пообещала молодому исполнителю, что выведет его в финал. Однако Шувалов не только дошел до финала, где исполнил песню Олега Газманова «Единственная моя», но и стал победителем проекта

«Красные линии» — спин-офф сериала «Бывшие». В центре сюжета — Лена Огурцова, будущая провокационная писательница и популярный бизнес-коуч Елена Берн. Женщина еще не добилась успеха, а только пытается писать свой первый роман, чтобы уехать из провинциального городка, подальше от мужа-абьюзера.

Главные роли, помимо Гагариной, в сериале исполнили Илья ЛюбимовАлександра Флоринская и Ростислав Бершауэр.

Первые две серии «Красных линий» уже доступны в онлайн-кинотеатре Start, выход третьей ожидается 23 мая.

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