Гагарину на премьере сериала поддержал победитель «Голоса»

Полина Гагарина посетила премьеру сериала «Красные линии», где она исполнила главную роль. На красной дорожке она появилась в сопровождении Богдана Шувалова: победитель шоу «Голос» поддержал свою наставницу на светском мероприятии. Шувалов приобнял Гагарину за талию и вместе они позировали фотографам на красной дороже.

Для выхода в свет Гагарина выбрала короткое черное платье-пиджак с открытой спиной и лодочки на каблуках. Шувалов появился на дорожке в черном брючном костюме с вышитыми на пиджаке красными линиями.

Напомним, Богдан Шувалов принимал участие в 12 сезоне шоу «Голос». Его наставницей стала Полина Гагарина, которая сразу пообещала молодому исполнителю, что выведет его в финал. Однако Шувалов не только дошел до финала, где исполнил песню Олега Газманова «Единственная моя», но и стал победителем проекта.

«Красные линии» — спин-офф сериала «Бывшие». В центре сюжета — Лена Огурцова, будущая провокационная писательница и популярный бизнес-коуч Елена Берн. Женщина еще не добилась успеха, а только пытается писать свой первый роман, чтобы уехать из провинциального городка, подальше от мужа-абьюзера.