Фильм на вечер: чувственная история любви художника и музы

Выдающийся французский художник Пьер Боннар славится своими интимными, выполненными в мягких красках работами. Столь же насыщенна и его личная жизнь. Случайная встреча с таинственной Мартой оказывается для творца судьбоносной.

Марта становится музой, а затем и женой Боннара, при этом сам художник почти ничего не знает о своей возлюбленной. Их союз полон любви и страсти, измен и скандалов, и это пламя сжигает их дотла.

«Обнаженная муза Пьера Боннара» — изысканная биография великого колориста, творившего на рубеже веков, чей портрет эмоционально и тонко создает Венсан Макен. Но все же главным сокровищем ленты выглядит Сесиль де Франс в образе сильной и чувственной женщины, отдающей амбициозному мужу всю себя.