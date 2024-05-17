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17 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: чувственная история любви художника и музы

Окунитесь в историю страсти и творчества в атмосфере старой Франции, рассказанную в ленте «Обнаженная муза Пьера Боннара»

Выдающийся французский художник Пьер Боннар славится своими интимными, выполненными в мягких красках работами. Столь же насыщенна и его личная жизнь. Случайная встреча с таинственной Мартой оказывается для творца судьбоносной.

Марта становится музой, а затем и женой Боннара, при этом сам художник почти ничего не знает о своей возлюбленной. Их союз полон любви и страсти, измен и скандалов, и это пламя сжигает их дотла.

«Обнаженная муза Пьера Боннара» — изысканная биография великого колориста, творившего на рубеже веков, чей портрет эмоционально и тонко создает Венсан Макен. Но все же главным сокровищем ленты выглядит Сесиль де Франс в образе сильной и чувственной женщины, отдающей амбициозному мужу всю себя.

Снятый в живописных уголках Франции, фильм погружает в манящую атмосферу начала XX века — эпохи, пронизанной вдохновением и неуемной жаждой творчества.

Обнаженная муза Пьера Боннара
2023/Бельгия, Франция18+драмамелодрамабиография
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