СМИ заподозрили Джоли в романе со звездой «Мастера и Маргариты»

Появилась информация о возможном романе американской актрисы Анджелины Джоли и немецкого артиста, а также звезды российского фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. Об этом сообщает издание The Bild.
Отмечается, что звезд заметили во время ужина в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине. Закончив с едой, пара отправилась гулять по столице Германии.
Джоли и Диль познакомились в 2008 году, на съемках фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Тогда немецкий актер играл офицера СС, а его партнером по площадке был Брэд Питт, которого навещала актриса.
В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Питтом. Поводом для расставания с артистом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил сына пары Мэддокса.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт не может сосредоточиться на отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон из-за развода с Анджелиной Джоли.
10 мая стало известно, что Анджелина Джоли пыталась настроить детей против Брэда Питта.