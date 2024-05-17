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17 мая 2024, новость

СМИ заподозрили Джоли в романе со звездой «Мастера и Маргариты»

Анджелину Джоли и Аугуста Диля заметили вместе в Берлине
Анджелина Джоли и Аугуст Диль
Анджелина Джоли и Аугуст Диль | Источник: Legion-Media.ru

Появилась информация о возможном романе американской актрисы Анджелины Джоли и немецкого артиста, а также звезды российского фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. Об этом сообщает издание The Bild.

Отмечается, что звезд заметили во время ужина в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине. Закончив с едой, пара отправилась гулять по столице Германии.

Джоли и Диль познакомились в 2008 году, на съемках фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Тогда немецкий актер играл офицера СС, а его партнером по площадке был Брэд Питт, которого навещала актриса.

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Питтом. Поводом для расставания с артистом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил сына пары Мэддокса.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт не может сосредоточиться на отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон из-за развода с Анджелиной Джоли.

10 мая стало известно, что Анджелина Джоли пыталась настроить детей против Брэда Питта.

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