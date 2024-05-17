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17 мая 2024, новость

Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном виде для обложки журнала

Элизабет Херли появилась на обложке журнала Loaded

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded. Об этом сообщает Daily Mail.

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58-летняя звезда «Остина Пауэрса» позировала перед фотографом в классической белой рубашке широкого кроя и белых колготках. Она расстегнула несколько пуговиц на рубашке, обнажив одно плечо и грудь, и отказалась от бюстгальтера.

Херли распустили уложенные в локоны длинные волосы и нанесли ей макияж в нейтральных тонах.

Ранее в мае Элизабет Херли показала фигуру в откровенном бикини.

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