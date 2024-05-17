Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном виде для обложки журнала

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя звезда «Остина Пауэрса» позировала перед фотографом в классической белой рубашке широкого кроя и белых колготках. Она расстегнула несколько пуговиц на рубашке, обнажив одно плечо и грудь, и отказалась от бюстгальтера.