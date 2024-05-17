Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей

Испанская актриса Эльза Патаки появилась на публике с роскошными украшениями. Снимки с премьеры фильма « Фуриоса: Хроники Безумного Макса » публикует Daily Mail.

47-летняя жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта посетила Каннский кинофестиваль в вечернем платье длины макси черного цвета, которое дополняли украшения ювелирного дома Bvlgari. Знаменитость предпочла золотое колье с бриллиантами Serpenti Viper, а также массивные серьги из той же коллекции.