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17 мая 2024, новость

50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте

Актриса выложила фото в откровенном образе в соцсети
Кейт Бекинсейл, фото: соцсети
Кейт Бекинсейл, фото: соцсети

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Звезда позировала в откровенном наряде в гримерном вагоне и поделилась кадрами в соцсетях.

Артистка недавно резко ответила хейтерам, которые считают, что она делала пластические операции. Знаменитость опубликовала видео с кадрами из разных периодов своей жизни. Бекинсейл заявила, что ненавидит поднимать эту тему, но вынуждена из-за травли. По словам актрисы, она стареет, поэтому ее лицо меняется.

Пользователи соцсетей также недавно отметили, что артистка сильно похудела и заподозрили ее в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что находилась в больнице из-за плохого самочувствия и пока до конца не восстановилась, поэтому так выглядит.

У Бекинсейл есть дочь от валлийского актера Майкла Шина, она родилась 31 января 1999 года. Лили Мо пошла по стопам родителей, ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда дочь артистов снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсейл и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались.

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