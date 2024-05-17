50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте

Кейт Бекинсейл, фото: соцсети

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Звезда позировала в откровенном наряде в гримерном вагоне и поделилась кадрами в соцсетях.

Артистка недавно резко ответила хейтерам, которые считают, что она делала пластические операции. Знаменитость опубликовала видео с кадрами из разных периодов своей жизни. Бекинсейл заявила, что ненавидит поднимать эту тему, но вынуждена из-за травли. По словам актрисы, она стареет, поэтому ее лицо меняется.

Пользователи соцсетей также недавно отметили, что артистка сильно похудела и заподозрили ее в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что находилась в больнице из-за плохого самочувствия и пока до конца не восстановилась, поэтому так выглядит.