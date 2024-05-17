По «Гарри Поттеру» запускают кулинарное шоу

На телеканале Food Network (принадлежит Warner Bros. и Nexstar Media) будет выходить кулинарное шоу по мотивам кинематографической и книжной вселенной «Гарри Поттера».

Участники будут соревноваться в приготовлении сладостей по мотивам «Гарри Поттера» — в трейлере, в частности, можно увидеть съедобные корни мандрагоры.

Проект будут снимать в студии «Ливсден» под Лондоном, где снимались и фильмы про «Гарри Поттера» — шоу будет проходить в локациях Большого зала Хогвартса, платформы 9 3/4, волшебного банка «Гринготтс», «Норы» (дом семьи Уизли).