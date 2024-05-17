Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах

Премьерный показ постапокалиптического экшена «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоялся 15 мая на 77-м Каннском кинофестивале. По красной дорожке прошлись исполнители главных ролей Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт, режиссер фильма Джордж Миллер, а также гости премьеры и жюри конкурса Ева Грин, Наоми Кэмпбелл, Грета Гервиг, Баз Лурман, Эльза Патаки, Фэй Данауэй, Лена Ленина и другие.
Приключенческий боевик Джорджа Миллера рассказывает историю восхождения бесстрашной воительницы Фуриосы (Тейлор-Джой), которую в предыдущей части франшизы «Безумный Макс: Дорога ярости» играла Шарлиз Терон.
Сюжет приквела разворачивается спустя 45 лет после падения человеческой цивилизации. Юную Фуриосу, жившую в благополучном краю Зеленых земель тысячи матерей, похищают Горные байкеры во главе с военачальником Дементусом (Хемсворт). Девушка оказывается в центре противостояния банды с войском Несмертного Джо, и всю свою жизнь ей придется посвятить тому, чтобы вернуться домой.
Фильм был показан в Каннах вне конкурса и завершился 8-минутными овациями. Мировой прокат картины стартует 22 мая 2024 года.
77-й Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. В рамках внеконкурсных премьер также покажут новую режиссерскую работу Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1», свежую экранизацию «Графа Монте-Кристо», комедию «Слухи» с Кейт Бланшетт и Алисией Викандер и китайскую драму «У нее нет имени» Питера Чана.
В этом году жюри основного конкурса возглавляет актриса и режиссер Грета Гервиг. Вместе с ней победителей будут выбирать Ева Грин, Омар Си, Пьерфранческо Фавино, Лили Гладстоун, Хирокадзу Корээда и Хуан Антонио Байона. Среди 22-х конкурсных картин представлены новые работы Фрэнсиса Форда Копполы, Йоргоса Лантимоса, Кирилла Серебренникова, Дэвида Кроненберга, Пола Шредера и других.