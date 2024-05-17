Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах

Сюжет приквела разворачивается спустя 45 лет после падения человеческой цивилизации. Юную Фуриосу, жившую в благополучном краю Зеленых земель тысячи матерей, похищают Горные байкеры во главе с военачальником Дементусом (Хемсворт). Девушка оказывается в центре противостояния банды с войском Несмертного Джо, и всю свою жизнь ей придется посвятить тому, чтобы вернуться домой.