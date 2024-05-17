Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале

Грэйс Вандервол, Джанкарло Эспозито, Хлоя Файнмен, Натали Эммануэль, Френсис Форд Коппола и Адам Драйвер | Источник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Показ нового фильма «Мегалополис» американского режиссера Френсиса Форда Копполы состоялся на 77-м Каннском фестивале. Трансляция прибытия звезд на премьеру велась на канале киносмотра.

Это полнометражный фильм в жанре научной фантастики, путь которого от замысла до полного завершения, по признанию классика, занял 45 лет. В центре картины — острое противостояние между мэрией Нью-Йорка и талантливым архитектором вокруг проекта реконструкции города. Фильм отобран на основной конкурс фестиваля.

85-летний ветеран кино был встречен овациями в переполненном фестивальном зале «Луи Люмьер». На премьере Коппола появился в сопровождении значительной части актерского ансамбля, включающего Адама Драйвера, Дастина Хоффмана, Джона Войта и других голливудских звезд. На красную дорожку была приглашена внучка режиссера Роми Марс, представляющая молодое поколение кинодинастии наряду со своей матерью — актрисой и постановщицей Софией Коппола. Бюджет фильма составил 100 млн долларов.

Френсис Форд Коппола | Источник: Legion-Media.ru

Это 28-я по счету картина мастера кинематографа. Мировую известность ему принесла лента «Апокалипсис сегодня» на тему войны во Вьетнаме, которая в 1979 году получила «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля в Канне. Одним из самых драматических эпизодов фильма стали кадры бомбардировки ВВС США целей в Северном Вьетнаме напалмовыми бомбами. Фильм также был удостоен двух премий «Оскар» — за лучшую операторскую работу и лучший звук.

Критики считают фильм «Мегалополис» одним из основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» наряду с байопиком Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» о российском писателе Эдуарде Лимонове. По мнению рецензентов, хорошие шансы также имеет лента «Марчелло Мио» о выдающемся итальянском киноактере Марчелло Мастроянни. Над лентой работали дочь Мастроянни Кьяра и его вдова — звезда французского кинематографа Катрин Денев. Многие предрекают успех на фестивале и картине «Дикий алмаз» — дебютному фильму французской постановщицы Агаты Ридинже.