Остин
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале

В центре ленты находится противостояние между мэрией Нью-Йорка и талантливым архитектором вокруг проекта реконструкции города
Грэйс Вандервол, Джанкарло Эспозито, Хлоя Файнмен, Натали Эммануэль, Френсис Форд Коппола и Адам Драйвер
Грэйс Вандервол, Джанкарло Эспозито, Хлоя Файнмен, Натали Эммануэль, Френсис Форд Коппола и Адам Драйвер | Источник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Показ нового фильма «Мегалополис» американского режиссера Френсиса Форда Копполы состоялся на 77-м Каннском фестивале. Трансляция прибытия звезд на премьеру велась на канале киносмотра.

Это полнометражный фильм в жанре научной фантастики, путь которого от замысла до полного завершения, по признанию классика, занял 45 лет. В центре картины — острое противостояние между мэрией Нью-Йорка и талантливым архитектором вокруг проекта реконструкции города. Фильм отобран на основной конкурс фестиваля.

85-летний ветеран кино был встречен овациями в переполненном фестивальном зале «Луи Люмьер». На премьере Коппола появился в сопровождении значительной части актерского ансамбля, включающего Адама Драйвера, Дастина Хоффмана, Джона Войта и других голливудских звезд. На красную дорожку была приглашена внучка режиссера Роми Марс, представляющая молодое поколение кинодинастии наряду со своей матерью — актрисой и постановщицей Софией Коппола. Бюджет фильма составил 100 млн долларов.

Френсис Форд Коппола
Френсис Форд Коппола | Источник: Legion-Media.ru

Это 28-я по счету картина мастера кинематографа. Мировую известность ему принесла лента «Апокалипсис сегодня» на тему войны во Вьетнаме, которая в 1979 году получила «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля в Канне. Одним из самых драматических эпизодов фильма стали кадры бомбардировки ВВС США целей в Северном Вьетнаме напалмовыми бомбами. Фильм также был удостоен двух премий «Оскар» — за лучшую операторскую работу и лучший звук.

Критики считают фильм «Мегалополис» одним из основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» наряду с байопиком Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» о российском писателе Эдуарде Лимонове. По мнению рецензентов, хорошие шансы также имеет лента «Марчелло Мио» о выдающемся итальянском киноактере Марчелло Мастроянни. Над лентой работали дочь Мастроянни Кьяра и его вдова — звезда французского кинематографа Катрин Денев. Многие предрекают успех на фестивале и картине «Дикий алмаз» — дебютному фильму французской постановщицы Агаты Ридинже.

Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая, когда будут названы его лауреаты.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

София Коппола
София Коппола
Sofia Coppola
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Джон Войт
Jon Voight
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах
Кадр из фильма «Дикий алмаз»
Дикий алмаз
Марчелло Мио
Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024
Лимонов: Баллада об Эдичке
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете
1 р.
Апокалипсис сегодня
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Светлана Иванова с дочерью
Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей
Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Френсис Форд Коппола
Продюсер ответил на обвинения в харассменте в адрес 85-летнего Копполы
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Марина Александрова
Александрова, Шведов и другие звезды на премьере сериала с Бондарчуком
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Ума Турман
Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили гала-концерт Time 100
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Джейн Фонда
Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Эмили Блант
Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Зендая
Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»
Катя Лель
Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма
Ричард Гир с супругой
74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой
Кирилл Серебренников
Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Софья Эрнст
Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье
Зендая
Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь