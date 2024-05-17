Эксперт назвал пиратские показы «единственным способом выжить» для кинотеатров

Пиратские зарубежные фильмы показывают в региональных кинотеатрах не просто так — для них это главный способ выживания. Такая ситуация продлится еще пару лет — до того времени, пока российское кино не сможет полноценно заменить голливудское, рассказал кинокритик Роман Григорьев в стриме 360.ru.

«Я говорил с представителями прокатных сетей из регионов — они давно крутят эти фильмы, — отметил Григорьев. — Им надо как-то выживать. Потому что зритель приносит кассу, и они на это живут — платят аренду и так далее. Законы никто не отменял, но с юристами можно договориться».

Специалисты могут придумать «шалтай-трубосхему» для кинотеатров, чтобы сеансы «пиратки» проводились без нарушения закона. Часто используются так называемые предпоказы и прочие схемы, отметил эксперт.

Такие пиратские сеансы плохо влияют на индустрию, которая «деградирует» до них, демонстрируя плохое отношение к труду людей, однако пока это единственный вариант, считает Григорьев. По его мнению, такая ситуация изменится, когда российская продукция станет для кинотеатров главной опорой и поднимется до уровня Голливуда. Такая тенденция уже наблюдается, подождать нужно всего пару лет, заключил кинокритик.

Напомним, на днях российские кинотеатры возобновили теневой прокат зарубежных лент после месячного отказа от пиратского контента из-за ультиматума прокатчиков. Участники рынка вернулись к предсеансному обслуживанию, чтобы избежать закрытия, так как легальный прокат отечественного кино не принес ожидаемых сборов.