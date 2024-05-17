Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после конфликта с Грибой

Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь» | Источник: Алексей Молчановский

Жене «русского Серкана Болата» Никиты Волкова Елене Еременко после конфликта с актрисой Лианой Грибой прописали вакцину от столбняка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у супруги звезды «Постучись в мою дверь в Москве» диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы (лба, темени и затылка), ссадины и синяки на щеках и шее, а также ушибы живота. Кроме того, у Еременко нашли царапины и след от укуса.

Источник издания выяснил, что Еременко прописали обезболивающие, обработку ран антисептиком и укол от столбняка.