Дом Мэттью Перри выставили на продажу за 5 млн долларов

Особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, который умер в октябре 2023 года в собственном джакузи, выставили на продажу. Речь идет не о доме, в котором скончался артист, а о другом жилье, купленном им за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что особняк на Пасифик Палисейдс актер купил за 5 млн долларов, на торги его выставили за 5,195 млн долларов. Площадь здания составляет около 3 тыс. квадратных футов.
Напомним, Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни в 2023 году. Судмедэксперты сделали вывод, что актер умер из-за воздействия препарата, которым лечился от депрессии.
В марте 2024 были раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри. Звезда «Друзей» завещал миллион долларов своему менеджеру и семье.