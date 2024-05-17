Дом Мэттью Перри выставили на продажу за 5 млн долларов

Особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, который умер в октябре 2023 года в собственном джакузи, выставили на продажу. Речь идет не о доме, в котором скончался артист, а о другом жилье, купленном им за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает Daily Mail.