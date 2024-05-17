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17 мая 2024, новость

Дом Мэттью Перри выставили на продажу за 5 млн долларов

Актер ушел из жизни 28 октября 2023 года от остановки сердца
Мэттью Перри
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, который умер в октябре 2023 года в собственном джакузи, выставили на продажу. Речь идет не о доме, в котором скончался артист, а о другом жилье, купленном им за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что особняк на Пасифик Палисейдс актер купил за 5 млн долларов, на торги его выставили за 5,195 млн долларов. Площадь здания составляет около 3 тыс. квадратных футов.

Напомним, Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни в 2023 году. Судмедэксперты сделали вывод, что актер умер из-за воздействия препарата, которым лечился от депрессии.

В марте 2024 были раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри. Звезда «Друзей» завещал миллион долларов своему менеджеру и семье.

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