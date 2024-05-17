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17 мая 2024, новость

Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах

Актриса Ханде Эрчел вышла на красную дорожку в платье-бюстье

Звезда турецкого телехита «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел стала гостьей Каннского кинофестиваля. Актриса посетила премьеру фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис».

Актриса Ханде Эрчел позировала в красном платье-бюстье с бантом. Образ дополнили массивные серьги и кольца. Ей также сделали укладку с гладким, высоким хвостом и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел снялась в прозрачном кружевном платье. Ханде Эрчел приняла участие в чувственной фотосессии.

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