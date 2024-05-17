Жена Ивана Янковского впервые за долгое время снялась в кино

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала, и артист не признавался, что уже расстался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Кинчевой. Влюбленные втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.