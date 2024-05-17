Жена Ивана Янковского впервые за долгое время снялась в кино

Жена Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская вернулась в кино после перерыва и рождения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба проекта.
Диана Пожарская снимается в фильме от «Кинокомпании братьев Андреасян», который будет называться «Притворись моим мужем». В проекте также задействованы Дмитрий Власкин, Павел Прилучный, Николай Наумов и Софья Зайка. Премьера состоится 6 февраля 2025 года.
Напомним, последнее появление Пожарской на экране состоялось в 2022 году в фильме «Либерея: Охотники за сокровищами». Кроме того, актриса снималась в таких сериалах, как «Отель Элеон», «Лапси», «Живой», «Форс-мажор», «На краю».
Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала, и артист не признавался, что уже расстался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Кинчевой. Влюбленные втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.
Пара растит двухлетнего сына, которого они назвали в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского. Звезда «Слова пацана» признавался: мальчик очень похож на знаменитого родственника. Однако он не собирается заставлять ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.
Ранее стало известно, что Иван Янковский стал номинантом молодежной премии.