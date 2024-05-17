Наташа Лионн присоединилась к касту «Фантастической четверки»

Наташа Лионн | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Наташа Лионн, известная по сериалам «Жизни матрешки» и «Покерфейс», сыграет в предстоящей перезагрузке «Фантастической четверки». Об этом сообщает Variety.

Премьера «Фантастической четверки» запланирована на 25 июля 2025 года, съемки планируют начать летом 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус» и «ВандаВижен»).