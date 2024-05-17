Наташа Лионн присоединилась к касту «Фантастической четверки»

Актриса Наташа Лионн, известная по сериалам «Жизни матрешки» и «Покерфейс», сыграет в предстоящей перезагрузке «Фантастической четверки». Об этом сообщает Variety.
При этом неизвестно, какая роль досталась звезде в этой киновселенной. Актриса появится на экране вместе с Педро Паскалем (Мистер Фантастик), Ванессой Кирби (Невидимая леди), Джозефом Куинном (Человек-факел) и Эбоном Мосс-Бакраком (Существо). Известно, что в актерский состав также вошли: Джон Малкович, Пол Уолтер Хаузер, Джулия Гарнер.
Премьера «Фантастической четверки» запланирована на 25 июля 2025 года, съемки планируют начать летом 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус» и «ВандаВижен»).
Напомним, что в феврале был раскрыт актерский состав новой «Фантастической четверки». Студия Marvel опубликовала постер с героями фильма в честь Дня святого Валентина.