Актер «Папиных дочек» пропал без вести

Андрей Светлов на съемках (справа), фото: соцсети

Мать актера сериала «Папины дочки» Андрея Светлова Татьяна заявила, что не может найти сына с 12 мая. Ее слова передает ИА Регнум.

«Он поехал в город Климовск, он там подрабатывал в строительной фирме, с 9-го по 12-е число он находился в Климовске. Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили», — рассказала 83-летняя женщина.

Родительница отметила, что сын связывался с ней 12 мая. Светлов сообщил тогда, что собирается поехать за заработанными на стройке деньгами, и потом мать потеряла с ним связь. Женщина обратилась в полицию спустя два дня после пропажи сына. В правоохранительных органах заявили, что не нашли никого похожего по описанию в больницах и среди попавших в происшествия.

«Знаю, что он точно должен был выйти из метро “Дмитрия Донского”, думаю, оттуда и стоит искать, может, он на камеры попал где-то», — заявила Светлова.

Андрей Светлов родился 12 августа 1975 года. Он окончил Российский государственный социальный университет. Его мама Большева Татьяна Андреевна работала на Мосфильме, поэтому Андрей с детства часто оказывался задействован в съемках различных проектов, как правило, в небольших, эпизодических ролях. Около 5 лет мужчина посвятил работе в театре, продолжая при этом сниматься в сериалах и фильмах, а также заниматься написанием сценариев.