Шэрон Стоун и Лиам Нисон рассчитывают на возвращение Кевина Спейси в кино

Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Актриса Шэрон Стоун и актер Лиам Нисон ждут, что актер Кевин Спейси сможет вернуться в кинематограф после оправдания по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«С нетерпением жду возвращения Спейси на съемочную площадку», — поделилась актриса. В свою очередь Лиам Нисон заявил, что «глубоко опечален» из-за прошлых обвинений против Спейси. По мнению Нисона, Кевин Спейси остается одним из лучших артистов в театре и в кино. «Наша киноиндустрия нуждается в нем и очень по нему скучает», — отметил актер.

Ранее режиссер Тревор Нанн также посчитал, что «настало время, чтобы Спейси простили за его ошибки в прошлом» и разрешили возобновить карьеру после «семи лет изгнания».

Журналист газеты Эллисон Пирсон также отметила, что ее интервью со Спейси доказывает, что он стал «величайшей» жертвой «культуры отмены» на Западе.

Спейси и обвинения

Кевин Спейси — обладатель двух премий «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски», звезда сериала «Карточный домик» — в 2017 году оказался в центре громкого скандала в США после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива театра «Олд вик». Из-за скандала актер потерял роль в сериале «Карточный домик» и перестал сниматься в Голливуде.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. Жюри пришло к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.